Söke'de, dere yatak temizleme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan dere yataklarında, suyun daha verimli kullanılması amacıyla başlatılan yatak temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Aydın'ın Söke ilçesine giden DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ve beraberindeki heyet, çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler gün boyu dere yataklarında bulunan çöpleri temizledi. Yataklardaki çöplerin temizlenmesi ile birlikte akan suyun, tarımsal sulamada en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölgedeki üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, Bölge Müdür Yardımcımız İshak Çelik ve ilgili Şube Müdürlerimizden oluşan heyet; Aydın'ın Söke ilçesinde Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarında incelemelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.