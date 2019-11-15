Söke'de diyabete farkındalık yürüyüşü

Serçin Mahallesi Bafa Gölü Tabiat parkı yanında gerçekleşen yürüyüşe Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay başta olmak üzere çeşitli kurumlardan sağlıkçılar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen yürüyüş yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yapıldı. Diyabet ile ilgili bilgilendirmenin yaptığı yürüyüşte doğanın korunması adına da çevrede görülen atıkların toplanması da ihmal edilmedi.