Söke'de Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinliği

Etkinliğe Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı okul müdürü Burcu Pakalın yaptı. Okul Müdürü Burcu Pakalın konuşmasında, "3 Aralık dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gündür. Programımızın amacı farkındalıktır, yoksa kimse sahip olduğu engelini kutlamak istemez. Onları yapamadıkları ile değil yapabildikleriyle toplumda yer verilmesini göstermek istedik. Bu farkındalık sadece sosyal medya icralarında ya da programımızla sınırlı kalmayıp mahallemizdeki bakkaldan, muhtara, manava, okulumuzda velilerimize, öğrencilerimize, yöneticilerimize, apartmandaki komşumuza ve en üst düzey yetkililere kadar sevgiyi, saygıyı ve empatiyi kazandırabilmemizdir. Çünkü Toplum içerisinde insanlar birbirlerinden farklı olabılir, fakat her birey temel değerler açısından eşittir. Onların engeli duyamadıkları, göremedikleri, yürüyemediklerinden ziyade rampa, asansör olmadığı için gidememeleri, kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edememeleri, araçları için ayrılan otopark alanlarına park edilmesi ya da sen bunu zaten yapamazsın diyerek işe alınmamaları, diğer çocuklardan farklı diye okul yönetimince veya velilerce istenmeyerek eğitimine devam edememeleridir. Yani asıl engel, hayatın her alanında erişebilirlik olarak düzenlenmemesi, önyargılarımız ve empati yoksunluğumuzdur. O sebeple engeli bireyleri hayatın içerisinde daha çok yer verelim ki 3 Aralık değil diğer günlerde kendi yapabilecekleri ve güçlerinin farkında olabilecekleri ve geleceğe umutla bakabileceği günler olsun" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından slayt, halk oyunları, muzogrom, Aşuk Maşuk gösterisi yapıldı. Geri dönüşüm malzemelerden hazırlanan kıyafetlerle ekolojik defile beğeni topladı. Engelli öğrencilerden oluşan grup vurmalı ezgilerden oluşan müzik dinletisi sundu.

Etkinlik tüm öğretmen ve öğrencilerin sahnede hep birlikte şarkı söylemeleri ile son buldu.