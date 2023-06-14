Söke'de edebiyat gecesi

Aydın'ın Söke ilçesinde Sökeli şair, yazar ve yönetmen Mustafa Pamukçu'nun eserleriyle ‘Edebiyat Gecesi' düzenlendi.

Söke Kent Konseyi Kültür Sanat Turizm çalışma grubu tarafından düzenlenen Edebiyat Gecesi, Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı. Sanatseverler tarafından ilgiyle karşılanan edebiyat gecesinde yazar Mustafa Pamukçu tarafından kaleme alınan öykü ve şiirler okundu. Eserleri; Gönen Akpullukcu, Ahmet Bor, Havvana Aygün, Mustafa Aygün, Şennur Parıldar, Olgun Saymaz, Necla Baydemir Tuncer, Levent Tuncer ve Hülya Toprak seslendirdi.

Gecenin sonunda Sökeli yazar yönetmen Mustafa Pamukçu'ya çiçek takdim edildi.

Katılan herkese teşekkür eden Mustafa Pamukçu; “Seyircilerimiz bizi her zaman destekledi ve kucakladı. Tiyatro oyunlarımızda bizi yalnız bırakmadılar. Bugün benim için hazırlanan ve beni çok duygulandıran bu etkinliğe baktığımda, anlıyorum ki Söke'de edebiyat da varmış. Emeği olan herkese, düşünen ve beni onurlandıran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Mustafa Pamukçu Kimdir?:

12 Ağustos 1946 da Söke'de doğan Mustafa Pamukçu, uzun yıllar yurt dışında yaşadı. Yağmur Ağacı adlı şiir kitabı, yayınlanmamış birçok öykü, şiirleri ve tiyatro oyunları var. Uzun yıllar Söke'nin en köklü yayın organı Beşparmak Dergisinde yayın kurulu üyeliği yapmış, ÇYDD'nin Söke'de kurucuları arasında yer alır. Söke'de yüze yakın amatör oyuncuları bir araya getirerek, sahneye koyduğu oyunlarıyla tiyatroya da büyük emek vermiştir. Yerelde yapılması zor görünen birçok ünlü oyunu sahneye koymuştur.