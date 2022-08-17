Söke'de eğitim kurumları yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Söke'de okullar 2022-2023 eğitim-öğretim yılına hazırlıklarına başladı. 12 Eylül'de açılacak olarak yeni eğitim yılı öncesinde bazı okullarda fiziki iyileştirmeler, bakım ve onarım çalışmaları da hız kazandı.

İlçe merkezinde Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu, kırsalda da Kisir ve Çavdar okullarında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Ağaçlı İlkokulu ve Söke Lisesi'nde çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi. Diğer taraftan eğitim camiasını yakından ilgilendiren öğretmen evi binasının yıkımı tamamlanırken; Bağarası çok programlı lisesi binasının yıkımı da tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Yıkım kararı alınan Yavuz Selim Anadolu Lisesi ve Tuzburgazı İlkokulu binalarının da yakın zamanda yıkılacağı da kaydedildi.

Öte yandan Söke'nin merkez Çeltikçi Mahallesi'ne yapımı devam eden anaokulu inşaatı ise son aşamaya geldi. Yapımına Aralık ayında başlanılan Huzur Sitesindeki dört derslikli Çeltikçi Anaokulu binasının inşaatı da bitme noktasına geldi. Anaokulunun 2022-2023 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminde açılması planlanıyor.