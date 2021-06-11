Söke'de engelli öğrenciler 4006 Bilim Fuarı sergisi açtı

Aydın'ın Söke ilçesindeki özel bir eğitim kurumundaki, engelli öğrencilerin katıldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı çerçevesinde sergi açıldı.

Gerçekleşen etkinliğe Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşması yapan Okul Müdürü Burcu Pakalın; “Her şey biz yapabiliriz diye başladı. Fuardaki amacımız özel gereksinimli öğrencilerimizin ürettiği bilimsel bilgileri arkadaşları, öğretmenleri ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlenceli bir ortam oluşturmak. Öğrencilerimiz bu fuarla yaptıklarını sunabilmenin, üretmenin heyecanını ve bunun kendilerinde oluşturduğu özgüveni yaşayacak. Toplam 28 projede 48 öğrenci ve öğretmenlerimize fedakar ve üstün gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından engelli öğrenciler halk oyunu ve dans gösteri sunarken, öğrencilerden oluşan ritim grubu gösterisi de yer aldı. Ardından bilim fuarı sergisinin açılışı yapıldı. Katılımcı ve davetliler sergiyi gezerken, sergide yer alan projeler beğeni topladı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek; “Özel öğrencilerimizin çalışmalarını gördük. Daha da önemlisi çocuklarımızın öğrenme isteklerinin ne kadar güçlü olduğunu ve özel eğitimin onlar için ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bunu kendi gözlerimle görmekten mutlu oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, kutluyorum” dedi.