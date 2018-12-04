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Söke'de Engelliler Hacivat ve Karagöz'le Eğlendi

Türk Kültürünün geleneksel gölge oyunu bu kez engelli öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte engelliler Hacivat ve Karagöz ile eğlendi.


Dünya Engelliler Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlik Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı. Söke'de faaliyet gösteren özel eğitim okullarının öğrencilerine yönelik gerçekleşen etkinlikte; sanatçı Hayali Suat Veral tarafından sahnelenen Hacivat Karagöz gösterisinde çocuklar keyifli anlar yaşadı. İnteraktif gösteride çocuklarda oyuna katkı sağlayınca güzel görüntüler oluştu.


Etkinliğin açılışında konuşan Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan ve sanatçı Suat Veral tüm öğrencilerin Engelliler Günü'nü kutladı.

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