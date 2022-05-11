Söke'de engellilerin gösterileri beğenildi

Şehit Faruk Demir Anaokulu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleşen etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim başta olmak üzere davetliler ve engelli öğrenciler katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını okul müdürü Kamuran Lale yaptı. 2013-2014 eğitim yılından bu yana faaliyet gösteren Söke Özel Eğitim Meslek Okulu'nun yapısı hakkında bilgiler veren Kamuran Lale, bölge okulu olan özel eğitim meslek okulunun hafif düzeyde özel gereksinimli öğrencilere ve okulun taşımalı eğitim sistemiyle Kuşadası, Davutlar, Germencik, Ortaklar'dan gelen öğrencilere de hizmet verdiğini dile getirdi. Kamuran Lale; okulda el sanatları, saç bakım ve güzellik hizmetleri, mobilya ve iç bina tasarımı, yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri dallarında eğitim verildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sahne gösterilerine geçildi. Öğrenciler eğitimlerini gördükleri meslek dallarının sahnede kısa birer sunumunu yaptı. Ardından ‘Bir de yaşamak var' adlı tiyatro oyunu, pandomim ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Etkinlik öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği koro ve solo şarkılar ile son buldu.

Engelli öğrencilerin sahne gösterileri katılımcılar tarafından beğeni toplarken, büyük alkış aldı.