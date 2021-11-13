Söke'de eşya yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Aydın Karayolu Argavlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den ev eşyası yükleyerek Muğla'nın Milas ilçesine seyir halinde olan S.P. kontrolündeki 34 AJ 2189 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi'ne geldiği sırada devrildi. Kamyonun devrilmesiyle Sürücü S.P. yolcu olarak bulunan T.T. ve Ü.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yaralıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.