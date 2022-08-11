Söke'de Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde 'izole odası' oluşturuldu

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Korona virüse yakalanan pozitif hastalar için izole odası oluşturuldu.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın'da, gelişen sağlık imkanları vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde pozitif hastalar için izole odası oluşturuldu. Diyaliz Ünitesi içerisinde hazırlanan izole odası Korona virüs testi pozitif çıkan hastalara hizmet verecek.

Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “Diyaliz ünitemiz içerisinde sadece Covid pozitif hastalarımız için ayrı bir izole oda oluşturuldu. Tüm teknik altyapısı ve düzenlemesi kendi teknik servis personelimiz Kamer Çelik tarafından yapılan oda ile birlikte hastalarımız için daha güvenli ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.