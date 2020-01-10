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Söke'de Gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Söke’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Söke'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunum törenine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım da gelerek, gazetecilerin gününü kutladı.


Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. Gazetecilerin sosyal haklarını kazanmasıyla kutlanmaya başlanılan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü, basın camiasının günümüzde zor şartlarda kutladığı belirtildi.


Söke'de düzenlenen etkinliklerde gazeteciler kendilerini bu önemli yalnız bırakmayan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'a teşekkür ettiler.

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