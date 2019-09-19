Söke'de Gaziler Günü etkinlikleri

Aydın'ın Söke ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü anma törenleri gerçekleştirildi.

Gaziler Günü Anma programı çerçevesinde ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri ve Sökeli gaziler katıldı.

Atatürk Anıtına İlçe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Söke Belediye Başkanlığı ile Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği çelenkleri sunuldu. Çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Garnizon Komutanlığı'ndan Topçu Yüzbaşı Murat Dinçer yaptı. Yüzbaşı Dinçer konuşmasında; “Gazilik; Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise; bu destanı yazan kahramanın adıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de gazi unvanı ile anılmaktan büyük gurur ve şeref duyduğunu her zaman ifade etmiştir. Türk toplumunun yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan değerlerin başında şüphesiz ki vefa duygusu gelmektedir. Bu duygu aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu değişmez değerlerinin merkezinde de yer almaktadır. Bu bilinçle şundan emin olunuz ki, sahip olduğumuz en önemli değerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir diğer konuşmayı yapan Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Ulvi Atmaca, gaziliğin öneminin altını çizdiği konuşmasında; “Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir” dedi. Son dönemlerde medya ve kamuoyuna yansıyan gazilere yönelik şiddet ve saldırılara değinen Ulvi Atmaca; “Gazilerimize karşı çirkin ve namertçe saldıranlar unutmamalı ki, sizler al bayrağın gölgesinde özgürce yaşayabiliyorsanız bunu şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlusunuz. Yapılan saldırıları nefretle kınıyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından törende öğrenciler tarafından şiirler okunurken, törenin ardından ilçe protokolü Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu.