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Söke'de Gençlik Orkestrası konseri beğeni topladı

Söke Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Bedesten Kurs Merkezinde gerçekleştirdiği hobi kurslarının arasında yer alan gitar ve bağlama kursuna katılan genç kursiyerler hünerlerini sergiledi.

Söke Belediyesi'nin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Bedesten Kurs Merkezinde gerçekleştirdiği hobi kurslarının arasında yer alan gitar ve bağlama kursuna katılan genç kursiyerler hünerlerini sergiledi.


Yıl içindeki çalışmalarını konser ile taçlandıran Söke Belediyesi Gençlik Orkestrası beğeni topladı.


Yenikent Zeytindalı Parkında iftar öncesi gerçekleştirilen konsere Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli, Belediye Meclis Üyesi Fuat Evren Gül, kursiyerlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.


Aralarında Söke'de üniversite öğrencilerinin de bulunduğu gençlerin yaklaşık bir saat süren konseri konuklara keyifli bir akşamüstü yaşattı. Konser sonunda usta öğretici müzik öğretmeni Ozan Sarayköylü'ye çiçek veren Belediye Başkanı Levent Tuncel topluluk elamanlarına teşekkür etti.

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