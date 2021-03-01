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Söke'de geri dönüşüm deposunda yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi alt sanayi bölgesinde yer alan Seyfettin K.'ya ait atık stoklama ve geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını atık yağların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında preslenmiş atıkların bir bölümü ile bir forklift yandı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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