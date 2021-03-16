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Söke'de gıda işletmelerine Kovid-19 denetlemesi

Aydın’ın Söke ilçesinde gıda işletmelerine yönelik Kovid-19 denetlemesi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda işletmelerine yönelik Kovid-19 denetlemesi gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığının artan korona virüs vakalarının ardından ülke genelinde denetimlerin artacağını açıklamasının ardından, Söke'de de kontrollü sosyal hayat denetimleri yoğunluk kazandı. Akşam saatlerinde çalışan gıda işletmelerinde denetimler yapıldı. Kaymakam Soner Zeybek beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ile birlikte gece denetiminde bulunuldu. Yapılan denetimlerde işletmelerin çalışanlarına ve vatandaşlara Maske, Mesafe ve Hijyen konularında hatırlatmalarda bulunuldu.


Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek yaptığı açıklamada, “Kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte salgınla mücadele kapsamında uyulması zorunlu olan kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili gece ve gündüz denetlemeler aralıksız olarak ve düzenli bir şekilde devam edecek” dedi.

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