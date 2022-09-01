Söke'de Hayat Boyu Öğrenme planlama toplantısı yapıldı

İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney başkanlığında yapılan toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp başta olmak üzere kurum ve kuruluşların temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde yerel yönetimler, kurum ve kuruluşlar ile STK'ların ortak çalışmalar içerisinde olduğuna dikkat çeken İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; “Farklı konular ve geniş bir yelpazeyi kapsayan Hayat Boyu Öğrenme sadece Milli Eğitim'in alanı değil. Bu anlamda katkı sağlayan, işbirliği yapılan paydaşlarla yılda iki kez toplantı yapılarak yapılacak çalışmalar ve planlamaları değerlendiriyoruz. Toplantıda paydaşlarımızdan önerileri, faaliyetlerin bizzat içinde yer alan İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimizin karşılaştıkları sorunları ve talepleri de alıyoruz” dedi.

Toplantında Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik tarafından 2021-2022 eğitim yılında yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün iyi uygulama örneklerinde Söke Halk Eğitim Merkezi'nin ilk 10'a girmeyi başardığını söyleyen Müdür Hakan Çevik; Müdürlüğün ‘Temel Eğitimde 10.000 Okul' projesi, ‘Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' Projesi, ‘Kurslarımızla Köylerdeyiz' projesi, ‘Köyde Şenlik Var' projesi çerçevesinde kursların açıldığını söyledi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılan kursların istatistiksel bilgilerini paylaşan Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik; 44 okuma yazma, 805 genel, 235 mesleki olmak üzere toplam Bin 84 kursun açıldığını bu kurslara toplam 22 Bin 350 öğrencinin katıldığını ifade etti. Hakan Çevik; “Söke Halk Eğitim Merkezi Aydın ilinde, Efeler Halk Eğitim Merkezi'nden sonra ikinci sırada yer almaktadır” dedi.

Toplantıda 2022-2023 yılında yapılması planlanan kurlarla ilgili de bilgiler verildi. Toplantıya katılan kurum ve kuruluşlar ile katılımcıların görüşleri alındı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney kursların çeşitlendirilmesini isterken; kurslarda kursiyer bazında değişik ve daha geniş kesimlere ulaşılması anlamında çalışmaların arttırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Kaymakam Güney, Halk eğitim Merkezi'nin yöresel ürünler ve yemeklerin tescili konusunda da çalışma yaparak kent hafızasına katkı sağlayan projeler üretmesinin de önemine değindi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Çevik ilçede gerçekleştirilen kurslarda büyük katkı sağlayan başta Söke Belediyesi olmak üzere, tüm destek veren kurumlara teşekkür etti.