Söke'de Hemşireler Günü etkinliği

Etkinliğe katılanlara teşekkürlerini ifade eden Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy; gerçekleştirilen etkinlikle hedeflerinin hemşireler gününü kutlamak ile birlikte emekli olan sağlık personelini onurlandırmak istediklerini belirtti.

Dr. Esma Gürsoy, emekli olan sağlık personeline hitaben konuşmasında, “Ebelik ve hemşirelik mesleğine lise yıllarında yatılı öğrencilikle başlayan, ilk günkü heyecan ve istekle çalışma hayatı sonrası artık yeni ve sağlıklı bir döneme giriş yapacaklar. Arkadaşlarımız birçok farklı alanda ve yerlerde vatandaşlarımıza şifa dağıtmışlardır. Kutsal bir mesleği yerine getirdiğini defalarca hissetmiş, yeri geldiğinde ağladılar, yeri geldiğinde mutlu oldular. Çalışma hayatı içinde yolumun sizlerle buluşması, sizleri tanımak, birlikte fedakar ve özverili çalışmak, güzel işler başarmak beni mutlu etti. İnşallah sizler de mutlu ayrılıyorsunuz. Sizlerle emekli olduğunuz için ayrılış yapmıyoruz. Yeni hayatınızın başlangıcına merhaba diyoruz” dedi.

Söke Kaymakam vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel konuşmasında hekimlik ve hemşireliğin kutsal bir görev olduğunu vurguladı. İki mesleğin sağlıkçı ve eğitimcilerin mesleklerini iş hayatı içinde bırakmış olsalar da, hayatlarının her anlarında hiçbir zaman emekli olamayacaklarını belirten Sadettin Yücel, sağlık çalışanlarına aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam diledi.

Konuşmaların ardından müzik konseri, parodi ve oratoryo gösterisi sunuldu. Ardından emekli olan sağlık personeline plaketleri takdim edildi.

Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Söke Kaymakam Vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Salih Devrim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Tapu Müdürü Osman Çetin Sarı ve sağlık çalışanları katıldı.