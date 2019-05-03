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Söke'de Hıdırellez coşkusu yaşanacak

Söke’de 5 Mayıs Pazar günü geleneksel olarak kutlanacak olan Hıdırellez, Söke Belediyesi’nin şenliği ile renkli geçecek.

Söke'de 5 Mayıs Pazar günü geleneksel olarak kutlanacak olan Hıdırellez, Söke Belediyesi'nin şenliği ile renkli geçecek. Yörenin sevilen müzisyeni Mesut Küllahlı, Roman müziğinin sevilen isimleri Teomango ve Semih Finini Sökelilerle buluşacak.


Kemalpaşa Mahallesi Madenciler Köprüsü yanında yapılacak olan Hıdırellez Şenliği saat 17:00'de başlayıp, 23:00'e kadar devam edecek. Söke Belediye Bandosu, illüzyon gösterisi, Roman Dans Grubu gösterisi, belediye Halk oyunları Ekibi ve Masal Dans Okulu Kafkas Ekibi gösterisinin yer alacağı Hıdırellez şenliğinde şişme oyun parkı, dilek ağacı da olacak.

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