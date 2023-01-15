Söke'de hırsızlık şüphelisi çaldığı eşya ile birlikte yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hurda toplama sepetini çalan şahıs, çaldığı eşya ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yenidoğan Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli şahsa ait hurda toplama sepeti çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler şahsın çalınan hurda toplama sepetinin bulunması ve çalan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çervede; Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve asayiş ekiplerince olay yerinde ve çevresinde bulunan kamera ve teknik imkanlardan yararlanılarak hırsızlık olayını Y.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Y.A. jandarma ekiplerince çaldığı eşya ile birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, hurda toplama sepeti de sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.