Söke'de hırsızlık yaptı, Didim'de yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hırsızlık suçlarından ayrı ayrı yakalama kararı bulunan E.T. isimli şahıs yapılan çalışma sonucu Didim'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkartıldığı mahkemece 10 yıl 6 ay hapis cezası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.