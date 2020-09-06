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Söke'de iki aile arasında kavga çıktı, bir kişi öldü

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan kavgada kan döküldü.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada kan döküldü. Yaşanan olayda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Sazlı Mahallesi'nde aralarında daha önceye dayanan husumet olduğu belirtilen iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Kavgada kesici aletler kullanıldı. Yapılan ihbar sonrasında Jandarma olay yerine geldi.


Çıkan kavgada göğsünden bıçakla yaralanan Muhittin Çankaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Ç. isimli şahsın da sırtından bıçaklanarak yaralandığı Aydın'a sevk edildiği öğrenildi. Kavgada Halil Ç., Mahmut A., Şeref A. ve Serdar A.'nın da çeşitli yerlerinden yaralandıkları ancak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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