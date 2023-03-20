Söke'de iki şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Söke ilçesinde gerçekleştirilen devriye esnasında 2 şahsın hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde birinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, adli süreç başlatıldı.