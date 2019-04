Söke'de ilçe başkanlarından Türkiye'ye örnek fotoğraf

Söke Belediyesi'nin ilk meclis toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım'ı makamında ağırladı.

Bir araya gelen partilerin ilçe başkanları Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e destek sözü verdiler. Söke için birlik ve beraberlik mesajı veren Söke'nin CHP, MHP, İYİ Parti ve Ak Parti İlçe Başkanları Söke'ye hizmetlerin gelebilmesi için yeni dönemde birlikte hareket edeceklerin söylediler.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Yeni dönemde MHP İlçe Başkanımız, Ak Parti İlçe Başkanımızın her konuda bizimle mutabık olacağı bir dönem olacağını düşünüyorum. Söke'nin yararına olan tüm konularda iş birliği içinde olacağız. Onların da düşüncelerinin tamamının Söke'nin yararına olduğunu biliyorum. Bize destek olacaklarını biliyorum. Tabi ki doğruyu bulma anlamında ufak tefek tartışmalarımız da olacaktır. Sonuçta Söke için ortak paydalarda birleşeceğimizi biliyorum. Önümüzdeki dönem Söke tüm partileriyle çok güzel bir süreç yaşayacak. Söke bu dönem istediği noktaya gelecek ve yatırımlarını alacak” dedi.

MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk; “Başkanımıza öncelikle güler yüzü ve samimiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar kendisini tebrik ediyor, yeni dönemin hem şahsına hem de Sökemize hayırlı olmasını diliyorum. Söke'nin geleceği ve faydası için olan her konuda elimizden gelen desteği vereceğiz. Her zaman aynı görüşte olmayabiliriz. Tartışmak doğruyu bulmak için en iyi çarelerden biridir. Söke için doğruyu bulmak ve daha güzel işlerin yapılabilmesi için alternatif fikirleri sunacağız. Söke için güzel olan her şeyde arkalarında olacağız. Yanlışlıklar varsa daha işin başında tekliflerimizi ileteceğiz. İnanıyorum ki Söke'de kaybedilmiş yılların telafisi için başkanımız çalışırken, bizlerde samimi duygularla yanlarında olacağız” diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya; “Seçim sürecini ilçe başkanlarımızla çok sağlıklı bir şekilde atlattık. Bundan dolayı ilçe başkanlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Eğer Söke'ye yapılacak hizmet veya yatırım varsa onların da buna katkı sunacağını elbette biliyoruz. Hükümet bazında aşamadığımız konularda desteklerini alacağımızı biliyorum. Söke'ye güzel hizmetler gelecek ve birlikte çalışacağız” dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez; “Söke'nin menfaati olan konularda diğer parti başkanlarımızın gerek Ankara nezdinde, gerekse milletvekilleri nezdinde Levent Başkanımıza yardımcı olacaklarına inanıyorum. Çünkü sonuçta kimsenin şahsi meselesi yok. Söke'nin geleceği için hep birlikte çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Yıldırım; “İktidar Olarak Üzerimize Düşeni Yapmaya Hazırız”

Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım; “Yeni dönemin belediye Başkanımız Levent Bey'e, meclis üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Söke'ye güzel hizmetler yapacaklardır. Bizimde Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak, iktidar partisinin temsilcileri olarak üzerimize ne düşüyorsa, Sökemiz için yapmaya hazırız. Bize gelen projeleri Ankara'ya, Milletvekillerimize iletmek bizim görevimiz. Hep birlikte inşallah güzel bir Söke yaratmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.