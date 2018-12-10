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Söke'de 'İnsan Hakları' konferansı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle Söke’de konferans düzenlendi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle Söke'de konferans düzenlendi.


Söke İnsan Hakları Kurulu tarafından gerçekleştirilen konferans Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (Endüstri Meslek Lisesi) gerçekleştirildi. Konferansta ADÜ Söke İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi Ecem Buse Sevinç Çubuk'un konuşmacı olarak yer aldı.


Konferansın katılımcıları arasında İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke İnsan Hakları Kurulu'nun yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler yer aldı.

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