Söke'de iş yerinde çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Söke ilçesinde çarşı merkezinde bulunan bir dönercinin bacasında çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, Konak Mahallesi Basmacılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönercinin bacasından çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çarşının en yoğun olduğu saatlerde çıkan ve vatandaşları panikleten yangında, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.