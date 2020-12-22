İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de işyerlerine dadanan hırsız yakalandı

Söke’de işyerlerinden elektronik eşya hırsızlığı yapan şahıs yakayı ele verdi.

Söke'de işyerlerinden elektronik eşya hırsızlığı yapan şahıs yakayı ele verdi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri yaptıkları takip sonucu üç ayrı hırsızlık olayını aydınlığa kavuşturdu.


Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan üç ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarında iş yerlerinde bulunan televizyon ve benzeri elektronik eşyaların çalındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince meydana gelen olay faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda şüphelinin O. T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs takip sonucu ekiplerce yakalanırken, iş yerlerinden çalınan iki adet televizyon ile bir adet tablet bilgisayar bulunarak, ilgililerine teslim edildi. Şüpheli O.T. üç ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlene evraklarıyla adli mercilere sevk edildi. Şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.


Yapılan açıklamada, “İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna önemle duyurulur” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.