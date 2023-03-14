Söke'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Aydın'ın Söke, Köşk, Didim, İncirliova, Yenipazar, Kuyucak ve Koçarlı ilçelerinde jandarma ekipleri 'Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın Projesi ve Trafik Dedektifleri' projesi çerçevesinde öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde faaliyet gösteren okulları bir bir ziyaret eden trafik jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimleri veriyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 'Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın Projesi ve Trafik Dedektifleri' çerçevesinde; Söke ilçesi Nesrin Demirtaş Anaokulunda, Köşk ilçesi Cumayanı, Beyköy ve Kıran İlkokulu'nda, Didim ilçesi Cemal Ergenekon İlköğretim ve Ortaokulu'nda, İncirliova İlçesi'nde özel bir kolejde, Yenipazar ilçesi Hamzabali İlkokulu'nda, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Başaran İlk ve Ortaokulu'nda, Koçarlı ilçesi Çakıbeyli Mahallesi'nde bulunan okullarda eğitim gören toplam 258 öğrenci ve 5 öğretmene trafik ışıkları, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında eğitim verildi. Faaliyet esnasında okul servis sürücüleri de kontrol edilerek uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirildi.