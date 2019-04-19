Söke'de jandarmadan çocuklara uçurtma şenliği

kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi.

180. kuruluş yıldönümünü kutlayan Jandarma Teşkilatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Aydın'ın Söke ilçesinde uçurtma şenliği düzenledi. Çeşitli okullardan gelen öğrencilerin katıldığı etkinlikte, İlçe Jandarma Komutanlığının bahçesi çocuklarla renklendi. Etkinliğe katılan çocuklar eğlenceli bir gün geçirmenin yanında jandarmayı da yakından tanıma fırsatı buldu.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, motorize ekipler ve jandarma narkotik köpekleri öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı. Çocuklar askerlerle birlikte jandarma araçlarına ve motosikletlerine de bindiler.