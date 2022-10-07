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Söke'de kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve 35 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve 35 bin 100 adet dolu makaron ele geçirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, Yenicami Mahallesi'nde M.B. ve İ.E.K. isimli şüpheli şahıslara yönelik arama ve yakalama faaliyeti icra edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 39,743 gram Metamfetamin, 35 bin 100 adet dolu makaron, 7 bin 350 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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