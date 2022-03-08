Söke'de Kadın Ressamların Fırçasından Kadın Resimleri

Aydın'ın Söke ilçesinde kadın ressamların fırçasından çıkan kadın resimleri sergilendi.

Sökeli kadın ressamlar Aslı Denkçi, Ayşegül Tekeli, Gönül Anya, Mine Nil Özgen, Nejla Baştuğ, Nevin Şen, Saniye Armağan, Sebahat Çetinkaya, Hatice Remil, Selda Öner'in resimlerinin yer aldığı sergi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Söke Kent Konseyi binasında açıldı.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen serginin açılış törenine, Söke ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Av. Hatice Kurban da katıldı.

Açılış törenin Kadın Meclisi üyeleri günün anlamına ilişkin şiir okurken; Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu Sökeli kadın ressamların eserlerini böylesi anlamlı bir günde sanatseverlerle buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

Açılış töreni sonrasında katılımcılar sergiyi gezerlerken, kadın ressamların kadın temalı resimleri büyük beğeni topladı.