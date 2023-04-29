Söke'de kadınlara KADES tanıtıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından KADES uygulaması tanıtılırken, kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke ilçesi Serçin Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile petrol istasyonunda çalışan personellere 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve erkek vatandaşlara da Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ayrıca faaliyette kadınların telefonlarına KADES Uygulaması indirilerek durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı.