Söke'de kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesi Didim karayolu üzeri Akçakonak Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada kamyon, önünde seyreden motorsiklete çarptı. Motorsiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gökhan K. yönetimindeki 09 SL 891 plakalı kamyon ve İsmail Yeni yönetimindeki 09 ADF 629 plakalı motosiklet Söke istikametine doğru seyir halindeyken, kamyon önünde seyreden motorsiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorsiklet ve kamyon şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü İsmail Yeni olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye kurtarma ekipleri ve 112 acil servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü İsmail Yeni'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kamyon sürücüsü Gökhan K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.