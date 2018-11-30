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Söke'de "Kapışmadan Konuş" Semineri

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen “Kapışmadan Konuş” konulu seminer gerçekleştirildi.


Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılan seminerde Uzm. Psikolog Aşina Türkay konuşmacı olarak yer aldı.


Katılımcıların beğeni ile izlediği seminerde Uzm. Psikolog Aşina Türkay sunum eşliğinde hayatın içinde örneklerle bilgilerini paylaştı. Seminerin sonunda Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan ve Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant tarafından Aşina Türkay'a çiçek takdime etti. Söke kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “değerli sunumu için Sayın Aşina Türkay'a, katılım gösteren siyasi partilerin ve STK'ların temsilcilerine, gençlerimize ve değerli katılımcılara teşekkür ederiz. Ayrıca bu güzel seminer için hazırlanan ve yağmurlu havaya rağmen salonun dolmasını sağlayan Kadın Meclisi Başkanımız Güler Nalbant ile kadın meclisi üyelerimizi kutluyoruz” dedi.

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