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Söke'de karayolu kavşağında temizliğe dikkat çektiler

Söke Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre, Sağlık Trafik Çalışma Grubu tarafından temizlik için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant, Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu'nun da yer aldığı etkinlik Söke'nin Sazlı girişi Karayolu Kavşağında kapıldı.


Söke Kent Konseyi'nin üyeleri ellerinde eldivenleri, ellerinde çöp poşetleri ile karayolu kenarında biriken atıkları topladı. Söke'nin giriş noktasında temizliğe dikkat çeken Söke Kent Konseyi; ‘kirletmezsek, kirlenmez' parolasıyla, herkesi kentin temizliğine katkı vermeye davet etti. Etkinliğe Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.


Çevre, Sağlık Trafik Çalışma Grubu Başkanı Saliha Ondört; “Amacımız Söke'nin girişinde gelen misafirlerimize ve kendimize temiz bir hoş geldin demek. Tabiki temiz kalmasını diliyoruz. Bu tür etkinliklerle temizliğe farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek istiyoruz. Kavşaklarda ve mahallelerimizde de benzer etkinlikler yapmayı planlıyoruz” dedi.


Tüm meclis ve çalışma gruplarının seçim sürecinin tamamlanmasının ardından etkinlilere hızlı bir şekilde başladıklarını belirten Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant; “5 meclis, 3 çalışma grubumuz var. Söke'yi evimiz olarak görüyoruz. Söke için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Çalışmalarımıza tüm Sökelilerin ortak olup, katkı vermelerini bekliyoruz” dedi.

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