İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Aydın’ın Söke ilçesinde karbonmonoksiten zehirlenmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, durumu ağır olan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde karbonmonoksiten zehirlenmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, durumu ağır olan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.


Olay Yeni Cami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesinde üzerindeki bir evde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir evde yaşayan Alter Çifti'nden haber alamayan yakınları ve incelemeye geldiklerinde evden koku ve duman yükseldiğini görünce durumdan şüphelenip eve girdiler.


Raşit Ater ve eşi Serpil Ater'in hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları sağlık ekiplerine arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler Serpil Alter'in hayatını kaybettiğini belirledi. Raşit Alter hastaneye kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.