İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de kaza: 3 yaralı

Söke-Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı’nda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Söke-Kuşadası Karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı.


Edinilen bilgiye göre 09 S 2028 plakalı araçla Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan Oktay Karabıyık, Ağaçlı Kavşağı'na geldiğinde Kuşadası'ndan gelip Aydın İstikametine seyretmek için kavşağa giren Nazmi Lofçalı idaresindeki 09 ABD 090 plakalı araçla çarpıştı.


Kazada, Nazmi Lofçalı ve aynı araçta bulunan Aysun Lofçalı ve Gözde Lofçalı hafif şekilde yaralandı. Sürücü Nazmi Lofçalı'ya boyunluk takıldı ve ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.