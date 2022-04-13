Söke'de Koçlar Parkı yenileniyor

Söke'nin Cumhuriyet Mahallesi Koçlar Caddesi üzerinde bulunan halk arasında ‘Koçlar Parkı' olarak bilinen ‘Şehit Mustafa Korkmaz Parkı' Söke Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla yenileniyor.

Ağaçlarının budama çalışması ile başlatılan yeniden düzenleme çalışmalarında parkta bulunan tüm sulama tesisatı yenilendi. Çimlerinin güçlendirilmesi için teknik çalışma yapılırken; yeşil alanda bulunan oyun grubunun onarım ve boyama çalışması yapıldı. Alan içindeki zemin döşemesinin de elden geçirildiği parkta, yürüyüş parkuru zemini de yenileniyor. Yaz mevsiminin yaklaşması ve sıcak havaların gelmesi nedeniyle ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına hız veren Söke Belediyesi Şehit Mustafa Korkmaz Parkı'nda (Koçlar Parkı) çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 3 bin 500 metrekare alana sahip olarak Söke'nin büyük yeşil alanları arasında yer alan parkta bitkilendirme çalışmalarının yanı sıra basketbol sahasının da bakımdan geçirilerek eksikliklerinin tamamlanacağı belirtildi.

Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde park ve bahçelerde başlatılan etkin çalışmalar vatandaşlara rahat ve daha konforlu ortam sağlayacak.