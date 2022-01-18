Söke'de KOM ekiplerinden zeytinyağı prim operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri zyetinyağı fabrikalarına ve bazı zeytin üreticilerine yönelik haksız kazanç operasyonu düzenledi. Operasyonda devletten daha fazla zeytinyağı primi almak için üretimin üzerinde zeytinyağı sıkım faturası kestirildiği belirtildi.

Devlet tarafından üreticiye desteklemek amacıyla zeytin üreticisine ürettiği zeytin ve zeytinden elde edilen yağ miktarınca verilen zeytinyağı primlerinin üretimin çok fazla olması üzerine harekete geçen Aydın Emniyet Müdürülüğü Söke Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ilçeye bağlı Bağarası Mahallesi ve çevresinde bazı kayıtları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde sıkımı yapılan zeytinlerin çok fazla üzerine sıkım yapılmış gibi fatura kesilip prim dosyalarına eklendiğini belirleyen polis soruşturmayı derinleştirdi.

Bunun üzerine dikkat çeken dosyaları inceleyen ekipler, devletten daha fazla prim adı altında destek alınması amacıyla birçok dosyada usulsüzlük yapıldığını tespit etti. Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından devam eden operasyonda bazı üreticilerle zeytinyağı sıkımı yapılan fabrika işletmecilerinin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi. Şu anda Söke ve çevresinde devam eden operasyonların il genelinde devam edeceği öğrenildi.

Zeytinyağı fabrikaları da incelemeye alınacak

Bu arada Aydın genelinde bazı zeytinyağı fabrikalarının halk arasında hırsız çukuru olarak adlandırılan kara suyun ilk geçiş çukurlarında fabrikalardaki makinelerin ayarlarının oynanması ile üreticinin yağının bir kısmının da bilinçli olarak fabrikada bırakıldığı öğrenildi. Randımanı düşük çıkan üreticilerin talepleri üzerine il genelindeki zeytinyağı fabrikalarının hırsız çukuru olarak adlandırılan bölümlerinde de inceleme yapılacağı öğrenilirken Söke'de başlayan operasyonların il geneline yayılacağı belirtildi.