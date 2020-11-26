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Söke'de Kovid-19 denetimleri yoğunlaştırıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde korona virüs vakalarındaki artışın ardından denetimlerde yoğunlaştırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde korona virüs vakalarındaki artışın ardından denetimlerde yoğunlaştırıldı.


İçişleri Bakanlığının Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı genelge kapsamında ülke genelinde denetimler yoğunlaştırıldı. Özellikle halkın yoğun olabileceği alanlar, alışveriş merkezleri ile toplu ulaşım araçlarında sıkı denetimler yapılıyor.


Söke'de denetimler yoğunlaşırken; denetlemelerde Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek de bizzat yer aldı. Söke'de vatandaşların kalabalık şekilde bulundukları yerlerdeki esnaflar da denetlendi.


Kaymakam Soner Zeybek ve beraberinde ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile ilgili meslek odalarının temsilcilerinin de katıldığı denetimlerde esnaflar ve vatandaşlar; sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyarıldı.

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