Söke'de kurulacak Kağıt fabrikasından açıklama

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 500 milyon dolarlık yatırımla kurulacak olan Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının, özellikle çevresel faktörlerle ilgili etkileri konusunda açıklama yapıldı.

Söke Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, AK Parti Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım, MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve STK temsilcileri katıldı.

Kağıt sektörüne girişlerindeki en önemli faktörün Türkiye'nin 300 milyon dolarlık kağıt ithal etmesinin de etkili olduğunu belirten firma yetkilisi Mehmet Hanefi Öksüz; “Söke'de kurulacak fabrikamızla bu ithalatı önlediğimiz gibi 200 milyon dolarlık da ihracat yapacağız. Yani ülkemizin cari açığına katkı yapacak bir yatırım. Limana yakınlığımız önemli, Söke OSB içinde lojistik yükleme boşaltma istasyonunun varlığı da önemli. Bunun yanında Söke OSB Yönetimine de bizlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Yatırım Ege Bölgesi'nde Çanakkale Boğaz Köprüsü'nden sonra en büyük ikinci yatırım. 500 milyon dolarlık yatırımla tam anlamıyla çalıştığında bin kişilik istihdam sağlayacağız. Bunun dışında çok sayıda yan sektör çalışanlarına da katkı sağlayacak. Bazı çevreler dedikodularla, bilgi sahibi olmadan torumlar yapabiliyor. Her şeyi önce öğrenmek lazım diye düşünüyorum. İddia ediyorum çevresel bakımda kuracağımız tesisin ir benzeri Avrupa'da yok. Sudaki yabancı madde oranı devletin sanayide sınırlama getirdiği oran 830, organize sanayi bölgelerinden beklenen 350, Avrupa'da ise bu oran 100. Biz burada 100'ün de altında 80'i baz alarak arıtma tesislerimizi yapıyoruz. Çevre elbette çok önemli ancak bu işleri mecburen yapacağız ama yaparken doğanın kıymetini bileceğiz. Bu türlü yatırımlar olmada ihracat yapılmayacağını, işsizliğin sona ermeyeceğini de bilmek gerekir” diye konuştu.

Öksüz, yaptığı sunumun ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.