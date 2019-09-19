Söke'de mahalleliden maden tepki

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Karacahayıt Mahallesinin yanı başına maden ocağı açılacağı iddiası, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Söke'ye bağı Karacahayıt Mahallesi organik zeytinciliği, sebzeciliği ve hayvancılığı ile öne çıkan köylerden biri olarak biliniyor. Karacahayıt'ın sırtını dayadığı Latmos Dağı'ndaki zeytinliklere maden ocağı kurulacağı iddiaları, mahallede endişeye yol açtı.Kurulması planlanan maden ocağının Karacahayıt Mahallesi yerleşim bölgesine sıfır noktada olması, mahalle sakinlerinin endişesini daha da arttırdı.

Karacahayıt Mahalle Muhtarı Nebil Kırca; “Açılacağı belirtilen maden ocağı yerleşim alanının hemn dibinde, her tarafı zeytin ağacı. Valiliğimiz burada zeytin üretimin artması için delice zeytinlerini aşılattı. Bir yandan 50 Bin ağacı tarıma kazandırıyoruz, bir yandan da maden ocağı açıyoruz; burada bir çarpıklık var. Her şey bir yana yerleşim yerimizin yanında dinamit patlatma, tozu-dumanı bizim yaşamımızı bitirir. Dağlarından yağ, ovasından bal akan bir yer burası, topraklarımız verimli. Maden alanı açılırsa bizim yaşam alanımız biter” dedi.

Köylüler mahkeme süreci başlattı

Mahalle sakinleri olarak maden ocağının açılmaması ile ilgili yasal süreç başlattıklarını belirten Muhtar Nebil Kırca; “İlk olarak Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklara topladığımız imzalı dilekçeleri gönderdik. Üç ay kadar önce dava açtık. Daha dava görülmedi. Avukat ile görüşmelerimiz oldu. Yasal olarak da takipçisiyiz. Maden ocağının açılmasını kesinlikle istemiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz” dedi.

“Yakınlığını görse, başta devlet karşı çıkar”

Madenin açılacağı ile ilgili süreçten, ÇED raporu ve halkı bilgilendirme toplantısından Karacahayıt halkının haberinin olmadığını belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Ak da; “ÇED raporunu neye göre aldılar bilmiyoruz. İnanıyoruz ki devletimiz bu madenin yerleşim yerine bu kadar yakın olduğunu bilse kendisi bu madene karşı çıkar. Madeni istememiz yaşam alanımıza yakınlığı, buradaki tarım ve hayvancılığa darbe vuracak olması. Karacahayıt'ta 3 Bin'in üzerinde büyükbaş hayvan var, bu hayvanlar yılın büyük bölümünde maden yapılacak alanda yayılıyor” dedi.

Mahalle sakini Yahya Işıkise; “Maden kurulursa, köyün buradan kalkması lazım. Evlere sıfır. Bizim burada ne meyvemiz, ne sebzemiz kalır. Devletimize rica ediyoruz, madenin ruhsatını iptal etsinler. Burada zeytin üreticisi zeytin üretip, devlette organik parası alıyor. Maden havzası komple organik zeytin alanlarını kaplıyor. Bu doğanın yıkılmasına izin vermeyiz. Buraya gelen karşısında köylüyü bulur. Geleceğimizden endişeliyiz. Organik bir üretim bölgesiyiz, maden istemiyoruz” dedi.