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Söke'de makilik alanda yangın

Aydın’ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Atburgazı Mahallesi'nde makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Söke Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahale ettiği yangına, havadan da bir adet söndürme helikopteri de destek veriyor.

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