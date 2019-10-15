Söke'de meme kanserinde farkındalık etkinliği

Meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğu vurgulanan farkındalık etkinliği Cumhuriyet Meydanında renkli görüntüler oluşturdu. Meme kanserinin sembol rengi olan ‘pembe' etkinliğe damgasını vurdu. Pembe balonlarla süslü pembe vosvos ilgi çekerken; bilgi broşürlerinin dağıtıldığı stantta katılımcılar pembe kurdeleler takıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü farkındalık standını ziyaret edenler arasında Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve eşi Ayşe Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant da bulundu.

Eküm ayının meme kanserinde farkındalık ayı olduğunu belirten Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy; “Meme kanserinin elle teşhisinin yanı sıra en sık görüldüğü 40-69 yaş aralığında mamografi ile teşhisi yapılıyor. Söke'de de KETEM'imiz var, KETEM'de mamografi çekimi yapılıyor. Meme kanseri kaderiniz olmasın, erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. KETEM'de sadece meme kanseri teşhisi değil, diğer türler HPV serviks kanseri, kolon kanseri testleri de yapılıyor. Ve tüm bunlar devlet desteği ile ücretsiz yapılmakta. Halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Ekim ayı boyunca çeşitli noktalarda farkındalık etkinliklerinin devam edeceğini belirten Dr. Gürsoy; “Halkımızı bilinçlendirmek üzere yaptığımız etkinliklerimize katkı sağlayan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.