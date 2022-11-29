Söke'de Meslek Lisesi öğrencilerine OSB'de iş garantisi

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki 13 firma arasında protokol imzalandı. Protokol ile öğrencilerine bir takım yeni haklar kazandırılırken, okuldan mezun olan öğrencilere iş garantisi de getirildi.

Söke'de meslek lisesi öğrencileri için önemli bir adım atıldı. Söke OSB içinde yer alan firmalarla Söke Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında istihdam garantili Okul-Sanayi İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza törenine Söke OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Okul Müdürü Ali Keskin de katıldı.

Protokol imza törenine Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmaların temsilcileri de katıldı. Hazırlanan protokole Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve firma yetkilileri imza attılar.

Protokol ile öğrencilere hizmet içi eğitimler, işbaşı eğitimleri, sektör çalışmalarının mesleki eğitimlere katılımı, Atölye ve laboratuvar donatımı, Atölye ve laboratuvar bakım onarımı, öğrenci bursu, staj/beceri eğitimi, modül/müfredat güncelleme, teknik gezi, fuarı organizasyonu, istihdam, bilinçlendirme/farkındalık arttırma/kariyer günleri gibi etkinliklerin yanı sıra işletme ve okul arasında deneyim paylaşımına olanak sağlanması gibi konular protokolde yer aldığı bilgisi verildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Ali Keskin "Protokolün işlevinde okulumuzda bulunan 10'uncu sınıf, 11'inci sınıf ve 12'nci sınıf öğrencilerinin işletmelerde çalışmaları, işletmeler tarafından bu öğrencilerin desteklenip burs verilmesi, aynı zamanda mezun olduktan sonra iş garantisi olması nedeniyle bu protokole çok önem veriyoruz” dedi.

Diğer taraftan protokolün imzalanmasının ardından okula kazandırılan bilgisayar ve otomasyon laboratuvarlarının açılışı da yapıldı.

Okul Müdürü Ali Keskin laboratuvarlarla ilgili olarak; “Öğrencilerimizin en iyi şekilde piyasa koşullarını uyum sağlamalarını istiyoruz. Son teknolojik makineleri kazandırıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız 1 laboratuvarımız otomasyon laboratuvarıdır. Bir diğer laboratuvarımız için bilgisayar laboratuvarı olacak. Hem otomasyon laboratuvarında hem de bilgisayar laboratuvarında en gelişmiş makinelerden kuruldu" dedi.