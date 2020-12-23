İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de metruk evde yangın çıktı

Aydın’ın Söke ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; Çeltikçi Mahallesi Nalıncı Sokak'ta bulunan metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın bir süre hareketli ve heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.