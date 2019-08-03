Söke'de mezarlıklarda bayram temizliği

Söke ilçe merkezinde asri mezarlık başta olmak üzere Granta Mezarlığı'nda yapılan çalışmalarda kabirlerin çevre temizliği ve kireçlenmesinin yanı sıra mezarlık içi yollarda kaldırımların boyanması, oturma yerlerinin bakım ve onarımı, ağaçların kireçlenmesi gibi çalışmalar da yapılıyor. İlçe merkezi dışında çevre mahallelerde bulunan mezarlıklarda da temizlik çalışması yapıldığı belirtildi.

Söke Belediyesi kadın işçilerden oluşan ekibin yaptığı çalışmalara cenaze işleri birimi ekipleri destek veriyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Bayram öncesi Söke merkez ve çevre mahallelerimizde yaptığımız kapsamlı temizlik çalışması ile bayramda yakınlarının kabirlerini ziyaret edecek vatandaşlarımız, daha temiz ve düzenli bir ortamda bu ziyaretlerini gerçekleştirecekler” dedi.

Söke Belediyesi Saha Ekipleri Koordinatörü Mehmet Ünsal Bakar; “Kapsamlı temizlik çalışmamız tüm mezarlık alanlarında yapılıyor. Arife günü merkez mezarlıklarımızda park ve bahçe işleri birimimiz tarafından ücretsiz çiçek dağıtımı da yapılacak” dedi.