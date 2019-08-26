Söke'de Mimarlık ve Tasarım Fakültesi talebi

Söke Eğitim Vakfı öncülüğünde yaptırılan üniversite binalarında, Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi açılması isteniyor.

Aynı zamanda Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV) Başkanı olan Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, yaptığı açıklamada; “Mimarlık ve Tasarım Fakültesi inşaatımız 2013 yılında başlamış, 2017 yılında tamamlanarak SÖKEV tarafından üniversitemize teslim edilmiştir. SÖKEV'e toplam 40 ayrı kişi 1 milyon 201 bin TL bağışta bulunmuştur. Bunun geri kalan 5 milyon 600 bin TL'lik kısmını Söke Belediyesi, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Esnaf Odaları gibi kurumlar 1 milyon 500 Bin Liradan biraz fazlasını da Söke OSB'nin katkısı ile karşılanmıştır. Özel İdare'nin de 2 milyon TL katkısı var. Toplam 35 derslik, idare odaları İşletme Fakültemiz tarafından kullanılıyor. Biran önce zaman vermeksizin, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin de öğrenci alarak faaliyete geçmesi Sökeliler adına SÖKEV olarak talebimizdir. Başta rektörümüz olmak üzere, üniversitemizin bu konuda adım atmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.