Söke'de minik öğrencilere Jandarma'dan trafik eğitimi

Aydın’ın Söke ilçesinde anaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde anaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine trafik eğitimi verildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde
Söke ilçesi Nebahat Alkan Anaokulunda eğitim gören 3-6 yaş grubunda 26 öğrenci ve 2 öğretmene trafik eğitim semineri düzenlendi. Okulda eğitim gören öğrenciler ile birlikte boyama yapılarak etkinlikler düzenlendi. Öğrencilere boyama kitabı, boyama kalemi ve balon hediye edildi.