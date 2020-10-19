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Söke'de Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar Günü Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Muhtarlar Günü Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Tören Söke Muhtarlar Derneği'nin çelenk sunumu ve sonrasında saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak yaptı. Muhtarların her yer ve şartta aranan kişiler olduğunu, halk ile devlet arasında köprü olduklarını belirten Ali Çıtak, muhtarların sorunlarından da bahsederek yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini dile getirdi. Kisir Mahalle Muhtarı Baki Suna kendi yazdığı muhtar adlı şiiri okudu.


Törenden sonra protokol üyeleri ve muhtarlar meydanda bulunan alanda bir araya gelerek sohbet etti.

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