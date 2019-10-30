İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Söke'de mülki idare filede mücadele etti

Cumhuriyet’in 96.

Cumhuriyet'in 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Söke'de gerçekleşen voleybol maçında mülki idare amirleri sahaya çıktı.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in de yer aldığı voleybol maçında; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, il Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ve çeşitli daire müdürleri de ter döktü. Maçın hakemliğini Söke Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Mutlu Yıldırım yaptı.


Cumhuriyet bayramı Özel Voleybol müsabakası ile ilgili açıklama yapan İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Cumhuriyet Bayramı 96. yıl anısına Söke kapalı spor salonunda Mülkî idare amirleri voleybol müsabakasında bir araya geldik. Maçta dostluk birlik beraberlik ruhu kazandı. Keyifli bir maç oldu, katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.